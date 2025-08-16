Veranstaltungen
»Kundgebung vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal im Ernst-Thälmann-Park in Berlin«. Redner: Patrick Köbele. Sonnabend, 23.8., 14 Uhr. Ort: Ernst-Thälmann-Denkmal im gleichnamigen Park, Greifswalder Straße, Berlin. Freundeskreis »Ernst Thälmann« e. V., Ziegenhals–Berlin
»Kundgebung vor dem Gelände der zertrümmerten Ernst-Thälmann-Gedenkstätte«. Redner: Joachim Bonatz, Vizepräsident des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV). Musik: Rotfuchs-Singegruppe. Sonntag, 24.8., 11.30 Uhr. Ort: Gedenkstein für die Ziegenhalser Tagung, Seestr. 27, Ziegenhals-Niederlehme, Königs Wusterhausen
»80 Jahre nach der Befreiung«. Niederlegen von Kränzen und Blumen am Obelisken zum Antikriegstag 2025. Sonnabend, 6.9., 15 Uhr. Ort: Sowjetischer Soldatenfriedhof, Stukenbrock. Veranstalter: Arbeitskreis »Blumen für Stukenbrock« e. V.
»Wenzel & Band«. Ein Festhalten an elementaren Wahrheiten, allen ideologischen Parzellierungen zum Trotz. Das Leben feiern als Sieg gegen das Destruktive, gegen Kriege und Demagogie. Sonnabend, 6.9., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Bodoni-Vielseithof, Buskower Dorfstr. 21–22, Neuruppin
