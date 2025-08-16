Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 14 / Leserbriefe
Amateurfotografie

Blow up!

Der junge Welt-Fotowettbewerb läuft
14 foto Kopie.jpg
Jannek Steinke

Gelungene Fotos bergen ein Geheimnis, verborgen hinter dem Offensichtlichen. Das Offensichtliche an dem von Jannek Steinke aus Dresden eingesandten Schwarzweißfoto sind das Objektiv der Kamera und die lässig aus dem Fenster des Autos gestreckten Füße. Eingesandt hatte der damals 16jährige das Bild zum jW-Fotowettbewerb 2016. Es ist ein irritierendes Foto. Die Irritation entsteht durch die Verschränkung der Perspektiven und die Spiegelung. Fast meint man, das Lächeln des jugendlichen Fotografen sehen zu können, der hier so gekonnt mit uns und der Spiegelung spielt. Schaut man genauer hin und bläst das Foto sozusagen auf, wie der Fotograf Thomas in Michelangelo Antonionis Film »Blow up«, entdeckt man vielleicht – bevor sich das Bild in Bildpunkte auflöst – die schlafende Person im Hintergrund. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen jW-Leserfotowettbewerbs, müssen mit Ihrer Kamera in der Hand nicht so verschlungene Wege gehen, aber experimentieren Sie ruhig – mit Blickwinkel, Brennweite, Schwarzweißkontrasten – oder halten Sie einfach nur den Moment fest. Möglicherweise auch den politisch aufgeladenen – dazu laden unsere Themen »Eat the rich« oder »Wasser« ein. Wir sind gespannt! (mis)

Teilnahmebedingungen und Einsendeschluss unter jungewelt.de/fotowettbewerb

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro