Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Diebstahl
Bleibende Erinnerung
Ein 51jähriger Schotte hatte ein paar schöne Erinnerungsstücke von seinem Besuch in Pompeji mitnehmen wollen. Ein Reiseleiter bemerkte Mittwoch abend, wie der Tourist während einer Führung durch die antike Stadt mehrere Bodenstücke aufhob und flugs in seinen Rucksack stopfte. Er wurde erwischt und wegen schweren Diebstahls angezeigt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
