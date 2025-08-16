Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 10 / Feuilleton
Metal

Alles hat ein Ende

Die US-amerikanische Metalband Megadeth hat ihr finales Album für 2026 angekündigt. Kommendes Jahr soll es zudem eine Abschiedstour geben. Die Band um Frontmann Dave Mustaine teilte ihren Abschied in den sozialen Medien mit. Megadeth gehört neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four des US-amerikanischen Thrash-Metal-Genres. Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. »Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wiederkommen wird«, wurde Mustaine in einer Mitteilung zitiert. Der 63jährige kündigte für 2026 auch seine Memoiren an. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro