Alles hat ein Ende
Die US-amerikanische Metalband Megadeth hat ihr finales Album für 2026 angekündigt. Kommendes Jahr soll es zudem eine Abschiedstour geben. Die Band um Frontmann Dave Mustaine teilte ihren Abschied in den sozialen Medien mit. Megadeth gehört neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four des US-amerikanischen Thrash-Metal-Genres. Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. »Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wiederkommen wird«, wurde Mustaine in einer Mitteilung zitiert. Der 63jährige kündigte für 2026 auch seine Memoiren an. (dpa/jW)
