Korea feiert Befreiung
Nord- und Südkorea haben am Freitag in getrennten Feiern den 80. Jahrestag der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft zelebriert. In einer Rede bekräftigte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung, das ausgesetzte Militärabkommen wiederaufzunehmen. Zu den Feiern in Pjöngjang reiste der Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin an (Bild). Präsident Wladimir Putin lobte in einem Brief die in die Ukraine entsandten nordkoreanischen Soldaten. 1945 hatten die Rote Armee und nordkoreanische Streitkräfte gemeinsam für die Befreiung gekämpft. (jW)
