Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Jung für jünger

Frankfurt am Main. Der ehemalige Fußballweltmeister Shkodran Mustafi wird neuer Kotrainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) mitteilte, füllt der 33jährige die Lücke, die Hermann Gerland mit der Beendigung seiner aktiven Trainerkarriere hinterlassen hat. Mustafi komplettiert demnach das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Assistent Ovid Hajou. (dpa/jW)

