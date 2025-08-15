Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Jung für jünger
Frankfurt am Main. Der ehemalige Fußballweltmeister Shkodran Mustafi wird neuer Kotrainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) mitteilte, füllt der 33jährige die Lücke, die Hermann Gerland mit der Beendigung seiner aktiven Trainerkarriere hinterlassen hat. Mustafi komplettiert demnach das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Assistent Ovid Hajou. (dpa/jW)
