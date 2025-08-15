New York. Tennisstar Venus Williams darf in diesem Jahr bei den US Open antreten. Die 45jährige US-Amerikanerin erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres vom 24. August bis 7. September in New York. Die Schwester der bereits vom Leistungssport zurückgetretenen Serena Williams hatte die US Open 2000 und 2001 gewonnen. Nach Angaben des Internationalen Tennisverbandes (ITF) wird Venus Williams die älteste Einzelteilnehmerin seit Renée Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat. Williams hatte zuvor bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten. (dpa/jW)