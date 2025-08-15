Neue Welt
Vancouver. Thomas Müller genoss den euphorischen Empfang in seiner neuen sportlichen Heimat Kanada. Der Fußballweltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommelmarsch von Vertretern des Musqueam-Stammes am Vancouver International Airport begrüßt, dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfiewünsche. In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs. (dpa/jW)
