Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Neue Welt

Vancouver. Thomas Müller genoss den euphorischen Empfang in seiner neuen sportlichen Heimat Kanada. Der Fußballweltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommelmarsch von Vertretern des Musqueam-Stammes am Vancouver International Airport begrüßt, dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfiewünsche. In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs. (dpa/jW)

