AP Photo/Rafiq Maqbool/dpa

Diesmal sind die Behörden in Delhi anscheinend zu weit gegangen. Nachdem Elefanten und Kühe bereits von den Straßen verbannt sind, hat das höchste Gericht der indischen Megastadt am Montag angeordnet, auch alle Straßenhunde einzufangen und in Heime zu bringen. Doch das löste eine Welle des Protestes aus (Foto), mehrere Hundefreunde und Tierrechtler wurden verhaftet. Nun ist der Supreme Court am Donnerstag erneut zusammengekommen und hat beschlossen, die Entscheidung von Montag zu prüfen. Protest wirkt – zumindest bei den in Indien geliebten Tieren. (jW)