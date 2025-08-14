Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 16 / Sport
Leichtathletik

Kerley suspendiert

Monaco. Der frühere Weltmeister im 100-Meter-Lauf, Fred Kerley, ist vorläufig suspendiert worden. Wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletikweltverbandes mitteilte, habe der US-Amerikaner gegen die Meldepflichten verstoßen. Kerley will die Vorwürfe anfechten. Er habe weder fahrlässig gehandelt noch habe der Antidopingbeauftragte alles dafür getan, um ihn an seinem angegebenen Aufenthaltsort ausfindig zu machen, hieß es in einer Erklärung, die der 30jährige in den sozialen Medien veröffentlichte. (dpa/jW)

