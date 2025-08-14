Budapest. Olympiasieger Armand Duplantis hat seinen Stabhochsprungweltrekord einen Monat vor den Leichtathletikweltmeisterschaften in Tokio auf nunmehr 6,29 Meter geschraubt. Der Schwede schaffte die Bestmarke in Budapest, wo er sich vor zwei Jahren zum Weltmeister gekürt hatte. Es war sein insgesamt 13. Weltrekord. Den bisherigen hatte Duplantis am 15. Juni in Stockholm aufgestellt, es war sein erster in seinem Heimatland.

Beim Meeting in Budapest begann Duplantis kurioserweise mit einem Fehlversuch über 5,62 Meter und riss dann einmal die 6,11 Meter. Die Weltrekordhöhe meisterte er im zweiten Versuch. Bereits am 1. März war Duplantis bei einem Hallenmeeting im französischen Clermont-Ferrand Weltrekord gesprungen, damals waren es 6,27 Meter. (dpa/jW)