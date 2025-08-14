Sina Schuldt/dpa Nützliche Energieinfrastruktur: Störche nisten auf Strommasten (Lemwerder, 14.7.2025)

Der »Norden« will keinen einheitlichen Strompreis mehr. Die Länderchefs von Bremen (Andreas Bovenschulte, SPD), Brandenburg (Dietmar Woidke, SPD), Hamburg (Peter Tschentscher, SPD) und Schleswig-Holstein (Daniel Günther, CDU) setzen sich für länderbezogene Strompreise ein, wie sie dem Handelsblatt am Mittwoch erklärten. »Südliche« Bundesländer – Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland – wollen dagegen an der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung fixierten Stromgebotszone festhalten, heißt es darin.

Aktuell gilt im Bundesgebiet gemeinsam mit dem Nachbarland Luxemburg eine einheitliche Gebotszone, die den handelbaren Strompreis an der Börse regelt. Schon seit einigen Jahren steht diese Preispraxis aber zur Debatte, weil die nördlicheren Länder höhere Kapazitäten an elektrischem Strom erzeugen, als sich über die bestehende Infrastruktur bei einem Engpass im Süden transportieren lässt. Niedersachsen ist mit 12.950 Megawatt Vorreiter in der Windenergie, während Bayern und Baden-Württemberg zusammen gerade 4.564 Megawatt Windenergie erzeugten.

Dabei entsteht ein sogenannter Redispatch, bei dem nicht zur Verfügung stehende Kapazitäten, etwa durch Windkraft im Norden, durch die »heimische« Versorgung mit Gaskraftwerken ersetzt werden müssen. Das habe allein im vergangenen Jahr Kosten in Höhe von 2,7 Milliarden Euro verursacht, heißt es im Handelsblatt.

Die Bundesländer des Nordens erhoffen sich durch verschiedene Strompreiszonen »starke marktwirtschaftliche Anreize« (Tschentscher), die regionalen Netze besser auszubauen. Die Länder würden dann zu einem »kosteneffizienten Einsatz von Stromerzeugung, Nachfrage, Speichern und der Nutzung von überschüssigem Strom« (Günther) übergehen. Gespeicherte Kapazitäten seien dann etwa für die Wasserstoffproduktion nutzbar. Auch würden sich bei »gutem Ausbaustand bei den Erneuerbaren deutlich günstigere Strompreise« ergeben (Woidke), was »gut für die Unternehmensansiedlung« sei.

Für den »Süden« trifft das, bei stärkerer Ansiedlung von Industrie, weniger zu. Dort geht man von steigenden Strompreisen aus. Der Verband Kommunaler Unternehmen warnte am Mittwoch vor »schwerwiegenden negativen wirtschaftlichen und energiepolitischen Folgen«.