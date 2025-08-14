IMAGO/ZUMA Press Wire

Ein Jahr ist es her, seit in Bangladesch ein von Studenten getragener Aufstand Ministerpräsidentin Scheikh Hasina Wajed stürzte. Doch unter Interimspremier Mohammed Yunus gehen sogenannte Privatisierungen gerade auch im Bildungsbereich weiter. Dagegen haben am Mittwoch in Dhaka Lehrerinnen und Lehrer protestiert: Sie fordern die Verstaatlichung der kommerziellen Institute und haben dazu laut Dhaka Tribune ein Ultimatum gestellt: Wenn die Regierung ihren Forderungen binnen eines Monats nicht nachkommt, drohen sie mit einer »breiten Volksbewegung«. (jW)