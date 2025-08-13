Cincinnati. Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech ist während seines Drittrundenmatches beim ATP Masters 1000 in Cincinnati bei großer Hitze zusammengebrochen. Im zweiten Satz des Spiels gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime ging der 30jährige an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

»Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein großes Glas Wasser und es geht wieder los«, schrieb Rinderknech auf der Plattform Instagram. Der Profi machte eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entschied sich zum Weiterspielen. Er gab jedoch später beim Stand von 6:7, 2:4 auf. Sein Kontrahent zog ins Achtelfinale ein. Zudem sorgte in Cincinnati ein Stromausfall für Probleme. Daher wurde das Turnier am Montag nachmittag (Ortszeit) bis in den frühen Abend unterbrochen. (dpa/jW)