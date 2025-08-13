Sylvester Stallone (79) machte die Figur berühmt: Fünfmal verkörperte der US-Schauspieler in der »Rambo«-Filmreihe den traumatisierten, wortkargen Kriegsveteranen John Rambo. Nun soll die Vorgeschichte ins Kino kommen – und Landsmann Noah Centineo (29) die ikonische Rolle übernehmen. The Wrap zufolge ist der Finne Jalmari Helander (»Big Game«) als Regisseur an Bord. Berichten zufolge geht es in »John Rambo« um den Einsatz des jungen Soldaten als Mitglied der Spezialeinheit Green Berets während des Vietnamkriegs. Die Produktion soll Anfang kommenden Jahres beginnen. Stallone sei nicht an dem Projekt beteiligt. Centineo ist unter anderem durch seine Rolle als CIA-Anwalt in der Netflix-Serie »The Recruit« bekannt.(dpa/jW)