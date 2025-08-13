Ken Cedeno/REUTERS

Die Anordnung von US-Präsident Donald Trump, die Hauptstadtregion unter Kontrolle der Bundesregierung zu stellen und dort die Nationalgarde einzusetzen, hat am Montag (Ortszeit) in Washington zu Protesten geführt. Viele sehen in der Maßnahme ein Manöver, das vom Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ablenken soll. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, alle Unterlagen zu Epstein offenzulegen. Das ist aber bisher nicht geschehen und nährt Vermutungen, der Republikaner wolle seine Verwicklung in den Fall vertuschen. (jW)