Boote kaputt
Kiel. Das Ocean Race Europe hat mit einem Schreck begonnen. Nach Wonnetagen in Kiel kam es bereits in der zweiten Minute nach dem Start zur Kollision zwischen dem Schweizer Team Holcim-PRB mit Skipperin Rosalin Kuiper und dem italienischen Team Allagrande Mapei Racing mit Skipper Ambrogio Beccaria. Beide Boote trugen so starke Schäden davon, dass sie – erst die Italiener, dann auch die Schweizer – in den Starthafen von Kiel zurückkehren mussten. (dpa/jW)
