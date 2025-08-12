Warme Worte
Barcelona. Nach dem Burgfrieden im Streit mit dem FC Barcelona hat Fußballnationaltorhüter Marc-André ter Stegen persönliche Worte an die Fans gerichtet. »Was mich betrifft, glaube ich, dass es wichtig war, die Angelegenheit zwischen dem Klub und mir zu klären. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorn zu schauen«, sagte ter Stegen vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Erstligisten Como 1907. Der Verein habe ihm dabei geholfen, seine Rede zu formulieren, hieß es Medienberichten zufolge. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
