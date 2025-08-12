Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 16 / Sport
Tennis

Nach 66 Minuten

Cincinnati. Der an drei gesetzte Alexander Zverev gewann beim ATP Masters 1000 in Cincinnati sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy 6:3, 6:3 und zog in die dritte Runde ein. In der ersten Runde hatte Zverev, der nun auf Brandon Nakashima (USA) trifft, wie alle gesetzten Spieler ein Freilos. Gegen den 20jährigen Basavareddy nutzte Zverev nach 66 Minuten seinen zweiten Matchball zum Sieg. (dpa/jW)

