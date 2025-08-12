Guter Trick
Eine Pizza ohne Tomaten? Macht 1,50 Euro extra. In Italien ist eine Pizzeria schwer in die Kritik geraten, weil sie fürs Weglassen einen Zuschlag verlangt. Die Methode wurde von der Spitzenschwimmerin Elena Di Liddo publik gemacht, nachdem man ihr in der süditalienischen Stadt Bisceglie für eine Pizza Tricolore nicht nur die auf der Karte ausgewiesenen 14 Euro in Rechnung gestellt hatte, sondern auch noch 1,50 Euro mit dem Vermerk »no pomodorini« (»keine Tomaten«). Außerdem musste Di Liddo weitere 1,50 Euro zahlen, weil sie eine laktosefreie Variante bestellt hatte. In Italien kam es in den vergangenen Jahren mehrfach vor, dass Restaurants wegen ähnlicher Methoden Probleme bekamen. Häufiger geht es darum, dass am Tresen für ein kleines Glas Leitungswasser zum Kaffee extra bezahlt werden muss. Für Ärger sorgte aber auch schon, dass für das Halbieren eines Toastsandwiches, einen Löffel Nachschlag oder ein Glas mit Eiswürfeln mehr Geld verlangt wurde. (dpa/jW)
