Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 2 / Ausland
Wahl in Indien angezweifelt

In Indien breiten sich Proteste gegen eine angebliche Fälschung der Parlamentswahlen im vergangenen Jahr aus. Am Montag haben rund 300 Oppositionspolitiker in Neu-Delhi gegen die Manipulationen protestiert (Bild). Einige seien von der Polizei festgenommen worden. Am Donnerstag vergangener Woche hatte Oppositionsführer Rahul Gandhi von der Kongresspartei dargelegt, dass die Wählerlisten zugunsten der regierenden Indischen Volkspartei (BJP) manipuliert worden seien. Für Premierminister Narendra Modi kommen die Unruhen zur Unzeit. (Reuters/jW)

