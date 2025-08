Francis Kokoroko/Reuters Staatstrauer angeordnet: Der ghanaische Präsident John Dramani Mahama (Accra, 8.7.2025)

Accra. Bei einem Hubschrauberabsturz in Ghana sind am Mittwoch acht Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Regierungsvertreter. Unter den Opfern des Unglücks seien Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed, teilte der Stabschef von Präsident John Mahama, Julius Debrah, in der Hauptstadt Accra mit.

Ghanas Streitkräfte hatten Stunden zuvor bekanntgegeben, dass ein Militärhubschrauber mit drei Besatzungsmitgliedern und fünf Passagieren an Bord von den Radarschirmen verschwunden sei. Die Maschine, die von Accra in die Stadt Obuasi nordwestlich der Hauptstadt fliegen sollte, verunglückte nach Angaben der Luftwaffe kurz nach dem Start. Niemand an Bord überlebte den Absturz.

Unter den Toten sind den Angaben zufolge auch der stellvertretende nationale Sicherheitskoordinator Alhaji Muniru Muhammad, der früher Landwirtschaftsminister war, und der Vizevorsitzende der Präsidentenpartei NDC, Samuel Sarpong. Präsident Mahama und die Regierung sprachen den Familien der Toten »ihr Beileid und ihre Solidarität aus«, wie Debrah mitteilte. Mahama sagte für den Rest des Tages alle Termine ab, wie das Präsidialamt mitteilte. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. (AFP/jW)