Jacquelyn Martin/AP/dpa »Boom« (oder ähnliches) wird US-Präsident Trump wohl gesagt haben (Washington, 31.7.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump kündigt als Reaktion auf Äußerungen des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die Stationierung von zwei Atom-U-Booten an. Er habe angeordnet, dass die U-Boote in »entsprechenden Regionen« Position bezögen, für den Fall, dass diese »törichten und aufrührerischen Äußerungen« mehr als nur das seien, schrieb Trump am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social. »Worte sind sehr wichtig und können oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen«, hieß es. Er hoffe, dass dies nicht einer dieser Fälle sei. Medwedew ist Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Er und Trump hatten am Donnerstag Drohungen im Internet ausgetauscht. Medwedew hatte sinngemäß gemeint, dass die Fristen, die Trump Russland für eine Waffenruhe in der Ukraine gesetzt habe, Schritte zum Krieg seien. (Reuters/jW)