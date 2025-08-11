Liverpool. Nach dem Tod des als »palästinensischer Pelé« bekannten palästinensischen Fußballers Suleiman Al-Obeid hat sich Stürmerstar Mohamed Salah mit einer Frage an den europäischen Fußballverband gewandt. Der Ägypter vom FC ­Liverpool beklagte auf der Plattform X, dass die UEFA in ihrem Statement keine Angaben zur Todesursache machte. Er schrieb unter einen Beitrag, in dem die UEFA ihre Trauer bekundet hatte: »Können Sie uns sagen, wie, wo und warum er gestorben ist?« Nach Angaben des palästinensischen Fußballverbands PFA war Al-Obeid im Alter von 41 Jahren im Gazastreifen bei einem Angriff der israelischen Armee am Mittwoch getötet worden, als er gemeinsam mit anderen Zivilisten auf die Verteilung humanitärer Hilfsgüter wartete. (dpa/jW)