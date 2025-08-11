Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Aus: Ausgabe vom 11.08.2025, Seite 2 / Inland
Christopher Street Day in Bautzen

Regenbogen unterm Reichenturm

Im ostsächsischen Bautzen haben sich am Sonntag nach Veranstalterangaben rund 4.300 Menschen versammelt, um für die Gleichberechtigung von sowie gegen die Gewalt an queer lebenden Personen zu demonstrieren. Die Teilnehmenden der Kundgebung zum »Christopher Street Day« kamen am östlichen Rand der Altstadt (Foto) zusammen. Faschistische Organisationen marschierten dagegen auf, darunter die »Jungen Nationalisten«, »Freie Sachsen«, »Der III. Weg« sowie »Deutsche Jugend Voran«, wie die Journalistin Kili Weber auf X dokumentierte. (jW)

