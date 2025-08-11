Michael Gstettenbauer/IMAGO Altersbezüge sind bei gesetzlich Versicherten oft knapp; Pensionisten geht’s hingegen gut (Düsseldorf, 22.10.2024)

Das Rückgrat soll sie für Millionen Personen hierzulande sein – im Alter: Die gesetzliche Rentenversicherung. Aber nicht für privilegierte Beamte, besonders nicht für Bundestagsabgeordnete. Sie bekommen Pensionen als Altersruhegeld – und entziehen sich damit einer solidarischen Finanzierung. Denn, wer verbeamtet ist, wird nach der Erwerbstätigkeit aus Steuermitteln gesponsert. Vergleichweise üppig. Lebenslang. Ein klassisches Zweiklassensystem also.

Die Forderung ist nicht neu: Eine Versicherung Beschäftigter, in die alle einzahlen – unabhängig vom beruflichen Status. Verena Bentele wagt sich abermals vor. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK forderte am Sonntag via Pressemitteilung die zuständige Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) auf, »die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung in der Rentenkommission zu behandeln und daraus konkrete Schritte ableiten zu lassen«.

Lücken in der Rentenkasse ließen sich damit stopfen. Teilweise zumindest. Selbst die »Wirtschaftsweisen« hatten eine finanzielle Entlastung bei der gesetzlichen Rente ermittelt, die bis weit in die 2070er Jahre reichen würde, so Bentele weiter. Aber: »Bisher finden leider immer nur Vorschläge Beifall, bei den Steuerzuschüssen für die Rentenversicherung zu kürzen.«

Eine »Verteilungsschieflage«, die nicht nur ungerecht ist, die seitens politisch Verantwortlicher endlich angegangen werden müsste. Bentele: »90 Milliarden Euro werden jedes Jahr für Pensionen und Beihilfen ausgegeben, um eine Durchschnittspension von 3.500 Euro zu finanzieren.« Gäbe es weniger Beamte in der Verwaltung oder bei Lehrerinnen und Lehrern, könnte ein Großteil dieser Ausgaben dem Staat für die Versorgung aller Bürger zur Verfügung stehen.

Unbedingt gehöre Bentele zufolge bei der Rentenkommission die Einbeziehung von Abgeordneten aus dem Bundestag auf die Agenda. »Sie sollten zu den Ersten gehören, die nicht mehr von Pensionen profitieren.« Weil: Wer über die Rente bestimmt, müsse auch einzahlen. Fraglich, ob die Mandatsträger dafür das Rückgrat haben werden.