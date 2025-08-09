Veranstaltungen
»Hütten sind für alle da«. Film mit anschließendem Regiegespräch. Ein Porträt eines abwechslungsreichen Viertels in Leipzig. Filmemacher Birk Possecker sammelte über drei Jahre Geschichten aus dem Osten der Stadt. Sonntag, 10.8., 10.30 Uhr. Ort: Infoladen im »Conne Island«, Koburger Str. 3, Leipzig. Veranstalter: Cinematèque Leipzig und »Conne Island«
»Das achte Gebot«. Film. Es geht um die Methoden der Atomherren, es wird das Vokabular der Betreiber demonstriert, die Sprache der Kraftwerksdirektoren, die Worthülsen der Öffentlichkeitsreferenten und die Lügen der Politiker. Sonntag, 10.8., 17 Uhr. Ort: BIS, Bismarckstr. 97–99, Mönchengladbach. Veranstalter: IPPNW
»Gegen Bundeswehr-Kinderfreizeit«. Mahnwache. Die Bundeswehr bietet am 13. und 14. August auf dem Gelände der Grundschule eine Kinderfreizeit an. Dagegen wird protestiert mit Friedensfahnen, Friedensliedern und vielem mehr. Mittwoch, 13.8., 8.15 Uhr. Ort: Grundschule, Rechbergring 18, Kellmünz. Veranstalter: GEW Ansbach
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
»Beweise gegen Nazischweine«vom 09.08.2025
-
Schneise der Zerstörungvom 09.08.2025
-
Doktor Faustusvom 09.08.2025
-
Weimers Sorgenvom 09.08.2025
-
Nachschlag: Methodevom 09.08.2025
-
Vorschlagvom 09.08.2025