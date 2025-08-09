»Hütten sind für alle da«. Film mit anschließendem Regiegespräch. Ein Porträt eines abwechslungsreichen Viertels in Leipzig. Filmemacher Birk Possecker sammelte über drei Jahre Geschichten aus dem Osten der Stadt. Sonntag, 10.8., 10.30 Uhr. Ort: Infoladen im »Conne Island«, Koburger Str. 3, Leipzig. Veranstalter: Cinematèque Leipzig und »Conne Island«

»Das achte Gebot«. Film. Es geht um die Methoden der Atomherren, es wird das Vokabular der Betreiber demonstriert, die Sprache der Kraftwerksdirektoren, die Worthülsen der Öffentlichkeitsreferenten und die Lügen der Politiker. Sonntag, 10.8., 17 Uhr. Ort: BIS, Bismarckstr. 97–99, Mönchengladbach. Veranstalter: IPPNW

»Gegen Bundeswehr-Kinderfreizeit«. Mahnwache. Die Bundeswehr bietet am 13. und 14. August auf dem Gelände der Grundschule eine Kinderfreizeit an. Dagegen wird protestiert mit Friedensfahnen, Friedensliedern und vielem mehr. Mittwoch, 13.8., 8.15 Uhr. Ort: Grundschule, Rechbergring 18, Kellmünz. Veranstalter: GEW Ansbach