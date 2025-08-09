Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 2 / Ausland
Ukraine-Krieg

Warmlaufen zum Gipfel

Kiew will Zugeständnisse von Moskau – USA möchten ihre Waffen behalten
Von Reinhard Lauterbach
Selenskyj_und_Trump_86844176.jpg
Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Gespräch mit ihm erachtet Trump für nicht so wichtig: Selenskij und sein US-Amtskollege in Den Haag (25.6.2025)

Vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin versucht die Ukraine, eine sich abzeichnende Einigung zu ihren Lasten zu verhindern. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Olexij Makejew, sagte am Freitag morgen im ZDF, sein Land schließe Gebietsabtretungen an Russland aus. Das verbiete die Verfassung seines Landes, es wäre außerdem ungerecht. Ziel der Verhandlungen müsse sein, Moskau zu Zugeständnissen zu zwingen. Makejew forderte, das im Westen »herumliegende« russische Staatsvermögen für Waffenlieferungen an die Ukraine zu verwenden. Das geht über bisherige Forderungen hinaus, dieses Geld eventuell für den Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende einzusetzen. Die EU ist skeptisch gegenüber einer endgültigen Beschlagnahme dieses Geldes, weil sie um ihren Ruf als internationaler Finanzplatz fürchtet, wenn ausländisches Geld in Europa nicht mehr »sicher« wäre.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Kiewer Forderung zurückgewiesen: Er bestehe entgegen anderslautenden Berichten nicht darauf, dass Putin vor dem Gipfel mit ihm den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffe, sagte er am Donnerstag abend. Wann und wo der Gipfel stattfinden soll, ist nach wie vor nicht bekannt. In Russland wurden die Vereinigten Arabischen Emirate als möglicher und für Moskau akzeptabler Standort genannt. Die Emirate spielen eine relevante Rolle für die Lieferung von unter Sanktionen stehenden westlichen Waren an Russland.

Mehrere US-Medien berichteten derweil am Freitag, dass das Pentagon sich vorbehalte, bereits für die Ukraine eingeplante Waffen zurückzubehalten und sie statt dessen den Arsenalen der USA einzugliedern. Ein entsprechendes Papier der Politischen Abteilung des Ministeriums sei weiterhin in Kraft. Als Argument für die Rückholung der US-Waffen wurde die Notwendigkeit genannt, die Waffenvorräte der USA für eine künftige Auseinandersetzung mit China wieder aufzufüllen. Viele US-Waffensysteme, die die Ukraine für sich fordert, haben lange Lieferfristen und könnten mit den vorhandenen industriellen Kapazitäten erst im kommenden Jahrzehnt geliefert werden. Dies gilt insbesondere auch für »Patriot«-Luftabwehrsysteme.

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Machtschach: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen konfrontier...
    Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS
    09.09.2023

    Druck auf Scheichs

    Vereinigte Arabische Emirate zwischen BRICS plus, »OPEC plus« und G7
  • Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Olaf Scholz und Jos...
    Wolfgang Rattay/REUTERS
    02.04.2022

    Atlantik ohne Graben

    Russlands Krieg gegen die Ukraine wird allem Anschein nach das Bündnis der USA mit der EU vertiefen – auf allen Ebenen: politisch, ökonomisch, militärisch
  • Russlands Präsident Wladimir Putin (M. l.) zu Besuch bei Mohamme...
    Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/ITAR-TASS/imago images
    16.03.2022

    Mit zweierlei Maß

    Krieg in der Ukraine: Warum die arabische Welt zum Westen auf Distanz geht

Mehr aus: Ausland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro