Protest gegen neoliberale Regierung

Contra Noboa

Knapp 20 Organisationen haben am Donnerstag (Ortszeit) in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gegen die Regierung protestiert. Etwa der Gewerkschaftsverband FUT und die nationale Bildungsgewerkschaft UNE forderten eine juristische Prüfung von jüngsten »Sicherheitsgesetzen« der Regierung von Präsident Noboa, berichtete die Tageszeitung El Comercio am Freitag. »Keine Regierung steht über der Verfassung, dem internationalen Recht und den Menschenrechten«, erklärte ein Demonstrant in einem Video des Nachrichtenportals Periodismo en Llamas. (jW)

