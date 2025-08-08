Lausanne. Mit einer Sperre von 15 Jahren hat der Weltverband FEI den US-Reiter Cesar Parra belegt. Grund sind nach Angaben der FEI Verstöße gegen die Grundsätze des Tierschutzes. Der Dressurreiter muss außerdem eine Geld­strafe von 15.000 Schweizer Franken (knapp 16.000 Euro) sowie die Gerichtskosten von 10.000 Franken zahlen. Der gebürtige Kolumbianer war bereits seit dem 2. Februar 2024 vorläufig suspendiert. Grund waren Meldungen über Pferdemissbrauch, die bei US Equestrian eingegangen waren und von der FEI untersucht wurden. Der US-Verband hatte laut FEI »zahlreiche Videos und Fotos erhalten, die Parra bei missbräuchlichem Verhalten und missbräuchlichen Trainingsmethoden mit mehreren Pferden zeigten«. (dpa/jW)