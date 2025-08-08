New York. Bei den US Open der Tennisprofis gibt es in diesem Jahr insgesamt 90 Millionen US-Dollar (77,3 Millionen Euro) zu gewinnen. Wie die Organisatoren mitteilten, bleibt das Grand-Slam-Turnier in New York damit die am höchsten dotierte Veranstaltung im Tennis. Bereits im Vorjahr hatten die Veranstalter mit 75 Millionen US-Dollar ein Preisgeld in Rekordhöhe ausgelobt. Diese Summe wurde nun noch einmal um 20 Prozent angehoben. (dpa/jW)