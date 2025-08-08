München. Thomas Müller setzt seine große Fußballkarriere in Nordamerika fort. Der langjährige Profi des FC Bayern wechselt nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps, wie der Klub aus der Major League Soccer und der 35jährige bekanntgaben. An der kanadischen Westküste erhält er einen Vertrag bis Ende der Saison mit einer Option für eine weitere. (dpa/jW)