Thomas Imo/photothek/imago Putzen – theoretisch

Der lange graue Mann sitzt seit einer Stunde am Küchentisch und wartet auf die Zugehfrau. Der wöchentliche Großputz steht an. Graumann nennt ihn so, weil er alle vier Wochen stattfindet. Theoretisch. Besen, Staubsauger und Wischeimer sind schon da, aber die Putzfrau nicht. Es ist wie immer, der Kalender kündigt für den ersten Freitag morgen im Monat Großreinemachen an, aber keiner kommt, um es zu erledigen. So geht das seit 1986. Der Graue zündet sich eine Zigarette an, er muss eine Entscheidung treffen: Wartet er noch ein bisschen, oder verschiebt er den wöchentlichen Großputz gleich auf nächsten Monat?