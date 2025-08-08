Frankreichs Wälder brennen
In Südfrankreich kämpft die Feuerwehr gegen schwere Waldbrände, die dort am Dienstag im Département Aude (Foto) ausgebrochen sind. Bis Mittwoch waren bei den Bränden der örtlichen Präfektur zufolge eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden. Mehr als 2.000 Einsatzkräfte seien an den Löscharbeiten beteiligt. Bis Donnerstag nachmittag hatten sich die Flammen der Tageszeitung Le Monde zufolge auf 17.000 Hektar ausgebreitet. Demnach waren bis dahin 36 Häuser zerstört oder beschädigt und rund 40 Fahrzeuge verbrannt. (jW)
Mehr aus: Ausland
