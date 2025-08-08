Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 2 / Ausland
Waldbrände in Frankreich

Frankreichs Wälder brennen

2_BM.JPG
Abdul Saboor/REUTERS

In Südfrankreich kämpft die Feuerwehr gegen schwere Waldbrände, die dort am Dienstag im Département Aude (Foto) ausgebrochen sind. Bis Mittwoch waren bei den Bränden der örtlichen Präfektur zufolge eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden. Mehr als 2.000 Einsatzkräfte seien an den Löscharbeiten beteiligt. Bis Donnerstag nachmittag hatten sich die Flammen der Tageszeitung Le Monde zufolge auf 17.000 Hektar ausgebreitet. Demnach waren bis dahin 36 Häuser zerstört oder beschädigt und rund 40 Fahrzeuge verbrannt. (jW)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro