Kufstein. Der belgische Radsportstar Remco Evenepoel wechselt im kommenden Jahr zu Red Bull – Bora – Hansgrohe. Das teilte der Rennstall am Mittwoch nachmittag mit. Der 25 Jahre alte Doppelolympiasieger startet ab 2026 für das deutsche Team um den Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz. »Remco steht für einen Anspruch. Er will nicht mitfahren – er will prägen«, sagte Teamchef Ralph Denk. Zeitfahrweltmeister Evenepoel, der bei Olympia 2024 in Paris Gold im Straßenrennen und im Zeitfahren gewonnen hatte, kommt vom belgischen Team Soudal Quick-Step. Mehrere Medien berichteten zuletzt von einer Ablösesumme um die zwei Millionen Euro. Evenepoel gilt seit Jahren als wahrscheinlicher Nachfolger des den Männerradsport derzeit dominierenden Duos Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard. (dpa/jW)