Mehr als zwei Jahrzehnte nach »Die Passion Christi« will Mel Gibson (69) im Frühjahr 2027 gleich zwei neue Filme über Jesus ins Kino bringen. Das lange geplante Regiewerk »The Resurrection of the Christ« soll nun als Zweiteiler erscheinen, gab das Hollywoodstudio Lionsgate auf Instagram bekannt – Teil eins am Karfreitag (26. März 2027) und Teil zwei vierzig Tage später an Christi Himmelfahrt (6. Mai 2027). Gibsons geplante Auseinandersetzung mit der Auferstehung Jesu Christi ist eine Fortsetzung seines blutrünstigen Kreuzigungsfilms »The Passion of Christ« – aus dem Jahr 2004. Die Dreharbeiten für die Fortsetzungen sollen laut Hollywood Reporter vermutlich noch in diesem Jahr in Europa beginnen. (dpa/jW)