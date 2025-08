Louise Delmotte/REUTERS

Zehntausende Menschen haben am Mittwoch in der japanischen Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Angesichts des steigenden Risikos eines Atomkrieges forderte Bürgermeister Matsui Kazumi dazu auf, den Kampf gegen Nuklearwaffen fortzusetzen. Um 8.15 Uhr – dem Zeitpunkt, als ein US-Bomber am 6. August 1945 die erste im Krieg eingesetzte Atombombe abgeworfen hatte – wurde eine Schweigeminute in Gedenken an die Zehntausenden Toten eingelegt. Drei Tage später warfen die USA auf Nagasaki eine weitere Atombombe ab. (dpa/jW)