Essen. Der frühere Fußballnationalspieler Frank Mill ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 67 Jahren. Sein ehemaliger Verein Rot-Weiss Essen bestätigte unter Berufung auf Mills Familie einen Bericht von Bild. Mill hatte demnach während eines Aufenthalts in Mailand Ende Mai 2025 einen Herzinfarkt erlitten, nun ist er an den Folgen gestorben. Damit ist gut eineinhalb Jahre nach dem Tod von Andreas Brehme der zweite Spieler aus dem deutschen Weltmeisterkader von 1990 gestorben.

Seine Laufbahn begann der 1958 in Essen geborene Mill im Alter von sechs Jahren beim BV Eintracht 1916 in Altenessen bevor er als 14jähriger zu Rot-Weiss Essen wechselte. Dort entwickelte er sich zum Torjäger und schoss in der Saison 1980/81 in der zweiten Liga 41 Tore. Es folgten Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte der Angreifer 123 Tore in 387 Bundesligaspielen. (dpa/jW)