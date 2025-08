Gabriela Sanabria/REUTERS

In der Stadt Altamirano im mexikanischen Bundesstaat Chiapas hat am Sonntag ein internationales »Treffen des Widerstandes und der Rebellionen« begonnen. Zu ihm eingeladen hat die Zapatistische Nationale Befreiungsarmee (EZLN, Foto). In seiner Eröffnungsrede prangerte EZLN-Sprecher Subcomandante Moisés den »Völkermord an den Menschen in Palästina« an, den »das kapitalistische System in einem kleinen Teil der Erde begeht«. Niemand dürfe länger darüber hinwegsehen. Denn »wir alle sind Palästinenserinnen und Palästinenser«, betonte Moisés. (jW)