Hamburg. Der Hamburger SV geht mit Aufstiegscoach Merlin Polzin in die Zukunft. Zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim FK 03 Pirmasens verlängerten die Norddeutschen den Vertrag mit Polzin und seinem Trainerteam. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußballbundesligist keine Angaben. »Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben«, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz zu der bereits länger erwarteten Entscheidung. Polzin (34) hatte das Amt des Cheftrainers in der abgelaufenen Zweitligasaison von Tim Walter übernommen und den HSV nach vielen Jahren der Tristesse zusammen mit seinen Kotrainern Loic Fave und Richard Krohn endlich zurück in die Erste Liga geführt. Dort treffen die Hamburger am ersten Spieltag am 24. August auf Borussia Mönchengladbach. (dpa/jW)