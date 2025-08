Der Rapper Busta Rhymes (53) ist in von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden. Der amerikanische HipHop-Star enthüllte am Freitag (Ortszeit) auf dem »Walk of Fame« den 2.818. Stern. Dabei erhielt er prominente Unterstützung. Als Gastredner waren Chuck D, LL Cool J und Big Daddy Kane dabei. Unter Tränen erinnerte Busta Rhymes an seine Jugend in New York als Kind von Einwanderern aus Jamaika. Er habe wirklich »sehr hart« arbeiten müssen. Er dankte seiner Mutter, die seine »größte Superheldin« sei. Sein Vater, ein Elektriker, habe sich anfangs gegen seine Musikkarriere gestellt. Er sollte eigentlich ein Handwerk lernen, erzählte der Rapper. (dpa/jW)