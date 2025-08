Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele/dpa »Götterdämmerung« in Bayreuth: Katharina Konradi (Woglinde), Natalia Skrycka (Wellgunde), Marie Henriette Reinhold (Floßhilde)

Vom »Walkürenritt« zum »Feuerzauber«, vom Wogen der Rheinwellen bis zum Untergang der Götter: Der »Ring« von Richard Wagner spült massive, dennoch fragil anmutende Klanggewitter ins Ohr, durchgestylt und mit Spielraum für Tiefsinn und Rhythmus. Ist das nun typisch weiblich? Eigentlich nicht. Aber Simone Young, die erst ihr zweites Jahr bei den Bayreuther Festspielen begeht, dirigiert das vierteilige Werk mit solch femininer, vor Kraft und Vielfalt nur so strotzender Verve, dass der Urpatriarch Wagner nachgerade als Frauenversteher rüberkommt.

Dazu passt, dass die Debüts einiger Sängerinnen die Zuschauer und Zuhörer, die am Radio und in den Mediatheken abhängen, begeistern. Jennifer Holloway aus den USA, die schon in München, Dresden, Berlin und Hamburg positiv auffiel, dreht als Sieglinde mit kristallklarer, aber auch warm getönter Stimme voll auf. Anna Kissjudit, aus Budapest kommend und von Thomas Quasthoff in Berlin ausgebildet, nuanciert als Erda eine erotische Anmutung mit beinahe rauen Anklängen.

Eine Neuentdeckung ist Christina Nilsson. Die schwedische Newcomerin rettet »Die Meistersinger von Nürnberg« mit ihrer herzlich-brillierenden Darstellung der Eva. Auch die Bayreuther Bestandsdiven halten ihre Versprechen. Catherine Foster ist seit zwölf Jahren vor Ort die Walküre Brünnhilde: eine perfekte Verkörperung der verstoßenen Wotantochter. Wenn dann noch die Lettin Elīna Garanča und die gebürtige Moskowiterin Ekaterina Gubanova im Wechsel beim »Parsifal« das verflucht laszive Verführungswesen Kundry geben, ist klar: Bayreuth ist derzeit eine Stadt der Frauen.

Ist vielleicht kein Zufall, dass mit Katharina Wagner eine Frau die Festspiele leitet. Die Herren der Schöpfung kommen gesanglich zwar auch nicht zu kurz: Georg Zeppenfeld, Michael Spyres, Michael Volle und Klaus Florian Vogt sind nur einige der männlichen Stars, die man nicht missen möchte. Die Regisseure aber, die sich hier austoben, bilden eher das große Bayreuther Leiden als ein Glück.

Und dennoch: Simone Young toppt am Pult im »mystischen Abgrund«, wie der verdeckt bleibende Orchestergraben genannt wird, alles. Als erste weibliche Kraft im Maschinenraum der Melodien zeigt sie, was geht. Dagegen fallen die Dirigenten Daniele Gatti (»Die Meistersinger von Nürnberg«) und Pablo Heras-Casado (»Parsifal«) krass ab. Was irgendwie ins Weltbild vom »Ring« passt: Wotans depressiver Patriarchenwahn führt in den Ruin. Frauen, übernehmt!