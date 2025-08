Karen Toro/REUTERS

Der Bananenindustrielle und Präsident Ecuadors, Daniel Noboa, mobilisiert die Massen. Gegen sich. Am Donnerstag (Ortszeit) zogen feministische, ökologische und Kunstaktivistinnen und -aktivisten durch die Hauptstadt Quito (Foto). Der Grund: Noboa krempelt den Staatsapparat um. Per Dekret. Aus 20 Ministerien werden 14. Das Kulturministerium und das Sportministerium gehen etwa im Bildungsministerium auf. Das Umweltministerium wird in das Ministerium für Bergbau und Energie integriert. Wie praktisch, in das Ressort, welches Noboa am liebsten kontrolliert. (jW)