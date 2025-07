Über ein Drittel der Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge mindestens einen Band der »Harry Potter«-Reihe gelesen. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. Fans feierten am 31. Juli den Geburtstag des legendären Zauberlehrlings. Die Autorin der Reihe, J. K. Rowling, hat am selben Tag Geburtstag. Während die Milliardärin und bei Teilen der queeren Community schwer verhasste Antitransaktivistin 60 Jahre alt geworden ist, ist Harry Potter nun 45. Laut der repräsentativen Umfrage, für die Yougov knapp 3.000 Menschen befragt hat, haben 36 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren mindestens ein Buch der Reihe gelesen. Frauen geben häufiger an als Männer, alle Bücher aus der Reihe gelesen zu haben (21 Prozent vs. 14 Prozent der Männer); in der Gesamtbevölkerung sagen dies 18 Prozent. Im Altersvergleich sind demnach die Jüngeren vorn: Unter den 25- bis 34jährigen haben 24 Prozent alle Bücher gelesen; diese Generation hat auch insgesamt am häufigsten die »Harry Potter«-Bücher gelesen (55 Prozent, mindestens eins der Reihe). (dpa/jW)