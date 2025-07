Die rüstige Poplegende Elton John hat sich von seiner Familie für 35 Jahre ohne Alkohol hochleben lassen. Der 78jährige prostete, äh, ’tschuldigung, postete auf Instagram ein Foto mit Glückwunschkarten und Blumen. »Wir sind so stolz auf dich!« stand auf einer Karte, die seine Söhne Zachary und Elijah unterzeichnet hatten. »Wir sind unglaublich stolz auf dich!« steht auf einer noch kreativeren anderen. Hinter den Karten sind Blumensträuße zu erkennen. Wie stolz wir erst sind, können wir gar nicht richtig in Worte fassen. Vielleicht erst mal einen kleinen Schnaps … So, weiter geht’s mit mehr vom selben: »Dankbar für all die Liebe an meinem Abstinenzgeburtstag.« Seit 1990 sei er nüchtern, erzählte er dem Magazin ­People. »Und ab diesem Moment begann ich zu verstehen, was in meinem Leben fehlte: Demut, Dankbarkeit und Glaube«. Oha. Vielleicht sollte er wieder anfangen zu trinken. (msa)