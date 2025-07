Singapur. Sven Schwarz und Lukas Märtens haben bei der Schwimm-WM in Singapur über 800 Meter Freistil die nächsten deutschen Medaillen gewonnen. Schwarz schlug am Mittwoch in 7:39,96 Minuten als Zweiter an und sicherte sich mit Silber sein erstes Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft. Märtens holte drei Tage nach seinem Goldrennen in 7:40,19 Minuten Bronze. Sieger wurde der Tunesier Ahmed Jaouadi in Weltjahresbestzeit (7:36,88). »Es war das Ziel, eine Medaille zu gewinnen, und jetzt habe ich das endlich mal gemacht. Da bin ich ziemlich stolz drauf«, sagte Schwarz. (sid/jW)