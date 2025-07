IMAGO/SNA

Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat weltweit zahlreiche Länder von Japan und den Philippinen über Hawaii bis zur US-Westküste und Lateinamerika in Alarmzustand versetzt. Am Mittwoch wurde vor teils meterhohen Tsunamis gewarnt. In Russland (Bild) habe es vier solcher Wellen gegeben, sagte Alexander Owsjannikow, Verwaltungschef im Kreis Sewero-Kurilsk auf der Insel Paramuschir. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens, das sich um kurz vor 1.30 Uhr deutscher Zeit ereignet hatte, mit 8,8 an. (dpa/jW)