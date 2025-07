»Ein Stolperstein für Bruno Schilter!« Gedenkveranstaltung. Ende Juli 1933 wurde der Friedrichshainer Bruno Schilter mit Kopfschüssen von SA-Faschisten an der Thaerstraße hingerichtet. Zuvor war er in einem SA-Folterkeller gequält worden. Donnerstag, 31.7., 19 Uhr. Ort: Insel-Galerie, Petersburger Straße 76 a, Berlin. Veranstalter: Stadtteilinitiative »Wir bleiben alle Friedrichshain«

»Die Polizei mordet – der Staat schiebt ab«. Podiumsdiskussion zu Entwicklungen von Polizeigewalt unter dem erstarkenden Autoritarismus mit: Rechtsanwältin Beate Böhler, Initiative 2. Mai, Grundrechtekomitee, Solikreis Biriq. Freitag, 1.8., 19 Uhr Ort: Medico-Haus, Lindleystr. 15, Frankfurt am Main. Veranstalter: No Justice No Peace

»Free Hanna!« Solidarische Prozessbegleitung. Ohne Kleidung mit politischen Aussagen, ohne Handy, aber mit Personalausweis geht es in den Gerichtssaal. Mittwoch, 6.8., 9 Uhr. Ort: Gerichtssaal in der JVA Stadelheim, Stettnerstr. 10, München. Veranstalter: Free Hanna!