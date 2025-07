Unbekannte haben in Köln die Maus-Figur vor dem WDR-Gebäude in Brand gesetzt. In der Nacht auf Sonnabend entdeckte eine Empfangsmitarbeiterin die Flammen über die Überwachungskamera, wie der Sender mitteilte. Durch das Feuer wurde die Maus an der Seite beschädigt. (dpa/jW)