Tom Lehrer ist tot. Der US-amerikanische Musiker und Mathematiker starb im Alter von 97 Jahren in Massachusetts. Mit 19 Jahren beendete er sein Mathematikstudium in Harvard – Wunderkind nennt man so einen. Noch auffälliger wurde er in den 50er und 60er Jahren mit interessanten satirischen Liedern über Rassismus, Militarismus, Religion. Die Atombombe kam nicht gut weg bei Lehrer, wer kann es ihm verdenken? »Poisoning Pigeons in the Park«, »It Makes a Fellow Proud to Be a Soldier«, »The Vatican Rag«, »The Masochism Tango« und »The Old Dope Peddler« heißen bekanntere Songs, Randy Newman, Donald Fagen, Walter Becker von Steely Dan fühlten sich inspiriert. Obwohl Lehrers Werk denkbar überschaubar ist, mit gerade mal drei Dutzend Stücken. In den 70ern konzentrierte er sich dann lieber wieder auf die Mathematik, auf Forschung und Lehre. Im Jahr 2020 stellte Lehrer sein gesamtes Werk unter Gemeinfreiheit, künftigen Generationen zuliebe: »Ich behalte keinerlei Rechte an irgendeinem meiner Lieder. Bedient euch – und schickt mir kein Geld.« (msa)